Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am 31. März 2021, gegen 19 Uhr, konnten zwei Jugendliche, im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, dabei beobachtet werden, wie diese in der Alfred-Diener-Straße in Jena mit einem Motorroller des Jenaer Nahverkehrs umher fuhren. Weder mit Helm geschützt, noch mit Mund-Nasenschutz bekleidet fuhren die Jungen mit sehr rasanter Fahrweise durch die Gegend. Ebenso lag zu diesem Zeitpunkt keine Anmietung des Rollers vor, sodass die unbekannten Jungs diesen unberechtigterweise nutzten. Als die alarmierten Polizeibeamten vor Ort eintrafen, ließen die Täter den Roller an Ort und Stelle stehen und flüchteten zu Fuß. Der Roller wurde vor Ort belassen. Als jedoch die Verantwortlichen des Jenaer Nahverkehrs am Folgetag den Roller abholen wollten, war dieser komplett mit blauer Farbe besprüht. Ob die taten in Zusammenhang stehen muss nun geklärt werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wer kann Hinweise zur Identität der Jugendlichen geben oder kann Angaben zur Sache machen? Gibt es Hinweise zur Sachbeschädigung mittels Farbe an dem Roller?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Jena unter: 03641-810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell