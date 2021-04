Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am 18. März 2021, gegen 15:40 Uhr, wurde ein 14-Jähriger in Jena beinahe von einem Pkw erfasst. Der Junge querte bei "Grün" die Knebelstraße auf Höhe des Busbahnhofes in Richtung Paradiesbahnhof, als ein VW Sharan aus Richtung Am Eisenbahndamm die Ampel, die für den Autofahrer "Rot" anzeigte, missachtete und den Jungen fast anfuhr. Nur durch einen beherzten Sprung nach vorne konnte der 14.-Jährige eine Kollision mit dem VW verhindern.

Wer hat den Vorfall beobachtet?

Bei Hinweisen zum Pkw, oder dem Fahrzeugführer werden Zeugen gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Jena unter: 03641-810 oder per Mail an ED.ID.Jena@polizei.thueringen.de

