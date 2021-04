Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hungrig im Supermarkt

Jena (ots)

Ein 30-Jähriger polnischer Staatsbürger hatte am Montagabend scheinbar zu großen Appetit. Der Mann begab sich in einen Supermarkt in der Ziegenhainer Straße in Jena und bediente sich fleißig in den Regalen. Durch Angestellte wurde der 30-Jährige dabei ertappt, wie er die Waren öffnete und genüsslich verzehrte. Als er darauf hingewiesen wurde, dass dies nicht die übliche Vorgehensweise ist, entgegnete der Mann, dass er weder Ausweisdokumente, noch Bargeld bei sich führt. Er wollte aber sofort los laufen, seine Dokumente holen und innerhalb von 15 Minuten wieder zurück sein. Dies weckte selbstverständlich das Misstrauen der Angestellten, welche die Polizei hinzuriefen. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen und die Anzeigenaufnahme beendet waren, wurde der Mann, zumindest satt, entlassen.

