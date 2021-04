Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Autos in Lobeda beschädigt

Jena (ots)

Zwei beschädigte Fahrzeuge im Bereich Lobeda-Ost in Jena mussten am Montagmorgen eine 50-Jährige und eine 48 Jahre alte Frau feststellen. Bei einem BMW, der auf einem Grundstück in der Rudolf-Breitscheid-Straße abgestellt war, haben der oder die Täter die Scheibe der Fahrertür beschädigt und den Seitenspiegel abgetreten. Der andere BMW, welcher in der Otto-Militzer-Straße geparkt war, wurde ebenfalls im Bereich der hinteren Scheibe der Beifahrertür angegriffen. Des Weiteren durchwühlten die Unbekannten das Fahrzeug, wurden aber scheinbar nicht fündig, denn nach aktuellem Stand wurde nichts entwendet.

