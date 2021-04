Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch missglückt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen versuchten Einbruch meldete am Montagabend eine 35-Jährige aus Oberbodnitz. Als die Frau am Nachmittag zu ihrer Wohnanschrift zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Rahmen und das Türblatt ihrer Wohnungseingangstür beschädigt sind. Vermutlich haben Unbekannten, zwischen 06:30 Uhr und 15:30 Uhr, versucht in die Wohnung zu gelangen. Allerdings hielt die Tür stand und der oder die Täter mussten unverrichteter Dinge wieder abrücken. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

