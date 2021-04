Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Diebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hinterlistig wurde einer 82-Jährigen am Montagmittag ihre Geldbörse entwendet. Die Frau war mit ihrem Rollator in der Eisenberger Straße in Camburg unterwegs. An ihrer Gehilfe hatte die Dame einen Stoffbeutel angebracht, in dem sie persönliche Dinge und ihr Portemonnaie verstaute. Plötzlich wurde sie von einem jungen Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt, sodass die 82-Jährige abgelenkt war. Als die Rentnerin schließlich wieder zu Hause angekommen war, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden und sie Opfer eines Diebstahls geworden ist.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell