Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagmittag kam es in der Nähe von Schlöben zu einem Verkehrsunfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 34-jährige Seat-Fahrerin fuhr aus Richtung Schlöben kommend in Richtung Gernewitz, als ein 81-jähriger Renault-Fahrer aus der Ortslage Gröben angefahren kam und beabsichtigte auf die Kreisstraße, auf der die Frau unterwegs war, aufzufahren. Der Rentner übersah den herannahenden Seat und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeugführer und auch die beiden Kleinkinder der 34-Jährigen blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell