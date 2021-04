Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots)

m Tatzeitraum von Sonntag 22:15 Uhr bis Montag 05:30 Uhr drangen unbekannte Täter in das unverschlossene Mehrfamilienhaus in der Bachstraße 34 ein und entwendeten hier aus dem Hausflur einen postgelben Stahlschrank. In den einzelnen verschlossenen Fächern wurden durch die 36-jährige Eigentümerin Schuhe im Wert von 580 EUR aufbewahrt. Gegen 15:00 Uhr wird der Polizei mitgeteilt, dass besagter Stahlschrank auf dem Personalparkplatz des Kauflandes aufgefunden wurde. Alle Türen waren aufgebrochen und die Schuhe daraus entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell