LPI-J: Wer kennt die Täter?

Weimar/Bad Berka (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar, liegt vor.

Am Donnerstag, den 23.Juli 2020, zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr, entwendete eine unbekannte weibliche Person die Handtasche einer Frau aus den Räumlichkeiten eines Einkaufsmarktes in der Humboldtstraße in Weimar. Neben dem Mobiltelefon befand sich auch die Geldbörse mit zwei Geldkarten in der Tasche. Nur kurze Zeit später, gegen 13:11 Uhr, versuchte die unbekannte Frau in einer Bankfiliale in Bad Berka eine Auszahlung von 400 Euro vorzunehmen. Da eine Sperrung der Karte durch die Eigentümerin bereits erfolgt war, scheiterte der Versuch und die Kreditkarte wurde vom Bankautomaten eingezogen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unbekannten Mann im Hintergrund um einen Mittäter handelt.

Wer kennt die abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeistation Weimar unter: 03643- 8820 oder per Mail an: K3.KPS.Weimar@polizei.thueringen.de

