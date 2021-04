Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer im Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntag, kurz vor 16 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Saale Holzland einen 40-jährigen Fahrer eines Pkw Mazda am Eisenberger Rossplatz. Schon im ersten Gespräch war schnell klar, der Mann war nicht nüchtern. Ein durchgeführter Alkoholtest brachte dann das Ergebnis, 1,3 Promille. Nach der anschließenden Blutentnahme erfolgten die Sicherstellung des Führerscheins und die Anzeigenfertigung. Ebenso nicht nüchtern fuhr ein 56-jähriger mit seinem Pkw Hyundai am Montagmorgen, kurz vor halb drei, durch St. Gangloff auf der Straße der Republik. Hier ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,52 Promille. Auch ihn erwartet nun eine Anzeige.

