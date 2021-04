Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Selfmade-Kennzeichen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagvormittag führten Beamte der Polizei Saale Holzland in Eisenberg eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Kurz vor 12 Uhr fuhr ein Motorrad an den Beamten vorbei, welches sogleich deren Aufmerksamkeit erregte. An der Crossmaschine befand sich, nicht wie üblich, ein amtliches Kennzeichenschild, sondern ein selbst gebasteltes. Der 50-jährige Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Auf das angebrachte Kennzeichen angesprochen gab dieser an, dass es sich um ein Wettkampfkennzeichen handle. Warum er jedoch dieses angebracht hatte, blieb sein Geheimnis. Denn das Motorrad war ordnungsgemäß zugelassen, bei ihm zu Hause befand sich das gesiegelte Kennzeichen. Somit brachte ihm die Spritztour bei sonnigem Wetter eine Anzeige ein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell