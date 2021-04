Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rucksack aus Hausflur entwendet

Jena (ots)

Bereits am Freitag, dem 09.04.2021, entwendete ein unbekannter Täter einen, im Hausflur eines Wohnhauses in der Saalbahnhofstraße kurzzeitig abgestellten, Rucksack. Diese Mitteilung ging am Sonntag, den 11.04.2021, bei der Jenaer Polizei ein. Im Rucksack befanden sich Bekleidung sowie ein Laptop im Gesamtwert von ca. 1.000,- Euro.

