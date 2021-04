Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ferngesteuertes Auto entwendet

Jena (ots)

Aus einem Keller eines Wohnblocks in der Felix-Auerbach-Straße in Jena entwendeten Unbekannte ein funkferngesteuertes Spielzeugauto sowie mehrere Schuhe. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Objekt und gelangten so in den Keller des Gebäudes. Hier entfernten diese zwei Holzlatten der Kellertür, welche dabei zu Bruch gingen und konnten so den Keller problemlos betreten. Hieraus konnte sodann das Stehlgut entwendet werden.

