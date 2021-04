Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 12.04.2021

Weimar (ots)

Diebesserie

Zu einer Serie von Ein- und Aufbrüchen kam es in der Nacht zu Sonntag in Mellingen, Taubach und Weimar. In zehn Fällen wurden Fahrzeuge aufgebrochen oder es zumindest versucht. Teilweise zerstörten der oder die Täter hierzu die Scheiben der Türen. In allen Fällen wurde der Innenraum der Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht und diese entwendet. Zudem begaben sich die Unbekannten in Taubach in mehrere Garagen, auf der Suche nach Gegenständen, die sie zu Geld machen können. Zum einfacheren Transport des Beutegutes oder zur schnelleren Überwindung der Wegstrecken zwischen den Tatorten entwendeten die Täter auch ein Fahrrad. Dieses konnte in Mellingen wieder aufgefunden werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden. Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

Pkw überschlagen

Am Sonntagnachmittag war eine 24-jährige Frau in ihrem Renault von Hetschburg in Richtung Buchfahrt unterwegs. Wie sie sagte, war sie kurz abgelenkt und kam deshalb nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie sich schließlich überschlug. Auch wenn das Auto der Frau aus Mellingen bei dem Unfall total beschädigt wurde, hatte sie selbst Glück gehabt. Mit nur leichten Verletzungen wurde sie dennoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Sperrmüll angebrannt

In Weimar Nord kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand von abgestellten Sperrmüll. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass es sich um Brandstiftung handelte. Der unbekannte Täter hat wahrscheinlich ein Sofa angezündet, woraus sich der Brand entwickelte. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

