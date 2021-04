Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.04.2021

Weimar (ots)

Diebstahl von GPS-Empfängern und Bildschirmen aus Traktoren

Zu einem Diebstahl von insgesamt drei GPS-Empfängern mit dazugehörigen Bildschirmen kam es in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag. Hier begaben sich der oder die Täter auf das Gelände der Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH in Buttelstedt. Anschließend wurden aus drei Traktoren die technischen Geräte im Gesamtwert von circa 11000 Euro entwendet, bevor man sich unerkannt entfernte. Das Fehlen konnte erst Freitagmorgen durch einen Mitarbeiter der Firma festgestellt werden. Vor Ort kamen neben Beamten der PI Weimar auch Kollegen der Kriminalpolizei zur Spurensicherung zum Einsatz. Weitere Ermittlungen sind durch die Kriminalpolizei aufgenommen worden.

Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der KPS Weimar zu melden. Tel. 03643/882-0 oder kps.weimar@polizei.thueringen.de

Einbruch in Imbiss und Bankfiliale in Magdala

In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in einen Döner-Imbiss in Magdala. Hier stiegen der oder die Täter über ein Fenster in das Geschäft ein und entwendeten die Einnahmen in Höhe von 500 Euro. Anschließend wurde versucht in diesem Bistro die angrenzende Mauer zur Bankfiliale aufzustemmen, um in die Räumlichkeiten der Bank mit darin befindlichen Geldautomaten zu gelangen. Dies misslang, jedoch wurde ein Schaden von mehreren tausend Euro am Gebäude verursacht. Fort folgend entfernten sich die oder der Täter unerkannt. Vor Ort konnten umfangreich Spuren durch die Kriminalpolizei gesichert und die Ermittlungen aufgenommen werden.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Blankenhain

Am Freitag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug den Bereich Siedlung in Blankenhain. Hierbei touchierte er mit seinem Sattelauflieger einen auf einem Grundstück abgestellten Bauwagen, dessen Deichsel sich anschließend in die Fassade eines Hauses bohrte. Dadurch entstand an dem beschädigen Gebäude ein Schaden in Höhe von circa 30000 Euro.

Mehrere Verkehrsdelikte am Wochenende

Am Wochenende kam es zu mehreren Verkehrsdelikten im Bereich der PI Weimar. So wurde am Freitag Abend eine 14-jährige Mopedfahrein in Ballstedt festgestellt, die weder über eine Fahrerlaubnis noch über einen benötigten Versicherungsschutz für ihr Fahrzeug verfügte. Ebenfalls ohne entsprechenden Versicherungsschutz war ein 19-jähriger Rollerfahrer in Berlstedt unterwegs. Auch diesen erwartet nun eine Anzeige.

Am Samstagmorgen gegen halb vier wurde in Weimar ein 19-jähriger Opelfahrer beim Führen seines Fahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Weiterhin wurden im Fahrzeug und bei seiner 16-jährigen Beifahrerin Drogen aufgefunden. Für den Fahrzeugführer ging es mit der Polizei zur Blutentnahme und die Beifahrerin wurde ihrer Mutter übergeben.

Durch seine auffällige Fahrweise macht ein 25-jähriger Skodafahrer am Freitagabend in Altdörnfeld auf sich aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 1,16 Promille festgestellt, was ebenfalls zu einer Blutentnahme und einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr führte. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

