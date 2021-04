Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom Freitag, 09.04.21, 06:00 Uhr bis Sonntag, 11.04.2021, 09:30 Uhr

Apolda (ots)

Bei einem Auffahrunfall in 99518 Wormstedt am Freitag gegen 13:05 Uhr wurde eine Person verletzt. Die Unfallbeteiligten befuhren die Ortsdurchfahrtsstraße in Richtung Apolda. Die Fahrerin des vorausfahrenden Kleinwagens musste verkehrsbedingt abbremsen. Der dahinter befindliche Pickup-Fahrer erfasste die Situation zu spät und fuhr auf. Die Kleinwagen-Fahrerin wurde dabei verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. 2 Abschleppdienste kamen neben Rettungsdienst und Polizei ebenfalls zum Einsatz. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die Straße musste etwa 1 Stunde lang voll gesperrt werden.

Am Samstag gegen 11:15 Uhr meldete eine Anwohnerin aus dem Schötener Grund in Apolda, dass soeben eine ihr unbekannte, weibliche Person widerrechtlich auf ihrem Grundstück war und mehrere Blumen aus den Beeten und Pflanzkübeln ausgegraben hatte. Dabei wurde sie von der Hauseigentümerin erwischt und zur Rede gestellt. Daraufhin flüchtete die Diebin. Die bereits in Beuteln verpackten Pflanzen ließ sie am Tatort zurück. Es wird wegen Hausfriedensbruch und versuchten Diebstahls ermittelt.

