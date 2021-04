Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sicheres Schloss verhindert Diebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einem versuchten Diebstahl seines Fahrrades meldete am Mittwochmorgen ein 29-Jähriger in Hermsdorf. In der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr manipulierten Unbekannte an dem Sicherheitsschloss des Rades, welches vor einem Einkaufsmarkt in der Rodaer Straße abgestellt war. Allerdings blieb dies standhaft, sodass der oder die Täter unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen mussten.

