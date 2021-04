Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nasse Angelegenheit

Jena (ots)

Gegen 03:00 Uhr meldete sich ein Zeuge aus der Ballhausgasse in Jena bei der Polizei und teilte mit, dass in seiner Wohnung Wasser von der Decke tropft. Die Vermutung einer Havarie lag nahe. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, mussten diese feststellen, dass sich die Tropfen so langsam in ein Rinnsal verwandeln. Als die Feuerwehr vor Ort angekommen ist und die darüber liegende Wohnung öffnete, weil der Wohnungsinhaber nicht zugegen war, stellten sie fest, dass ein geplatztes Aquarium ursächlich für das kühle Nass war. Notdürftig wurde das stehende Wasser durch die Kameraden der Feuerwehr beseitigt, sodass der Mitteiler zumindest halbwegs trocken die Nacht beenden konnte.

