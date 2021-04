Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Häuslich niedergelassen

Jena (ots)

Ein 39-Jähriger aus Jena machte es sich am Mittwochabend in einer Bankfiliale in der Wanderslebstraße in Jena gemütlich. Der 39-Jährige richtete sich im Foyer der Sparkasse häuslich ein, als er durch Angestellte aufgefordert wurde, dieses zu unterlassen und sich zu entfernen. Der Aufforderung wollte der alkoholisierte Mann allerdings nicht nachkommen, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Diese begleiteten den 39-Jährigen aus den Räumlichkeiten, nachdem ihm ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Bereits in der Vergangenheit ist der Mann wegen ähnlicher Sachverhalte aufgefallen. Erneut wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch gefertigt.

