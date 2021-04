Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb will scheinbar saubere Schuhe

Jena (ots)

Aus einem Keller in einem Wohnblock im Musäusring in Jena wurde ein Fußabtreter entwendet, das meldete ein 46-Jähriger am Mittwochmittag der Polizei. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Objekt und gelangten so in den Keller des Gebäudes. Hier schraubten der oder die Täter das Scharnier der Kellertür ab und konnten so den Keller des Geschädigten problemlos betreten. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde außer der Abtreter nichts weiter entwendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell