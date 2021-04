Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 09.04.2021

Weimar (ots)

Polizeiauto beschädigt - Zeugen gesucht

Ein am Donnerstag in Schöndorf abgestellter Streifenwagen eines Weimarer Kontaktbereichsbeamten wurde durch Unbekannte beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand stach der Täter einen der Reifen platt. Das Auto stand zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Carl-Gärtig-Straße. Durch ein Abschleppunternehmen musste der Wagen in eine Werkstatt gebracht werden. Zeugen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der PI Weimar zu melden. Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

In Sportlerheim eingebrochen

Vermutlich an einem Abend im Zeitraum zwischen Montag und Donnerstag begab sich eine unbekannte Anzahl an Personen auf das Gelände des Sportplatzes in Berlstedt. Augenscheinlich wählten die Personen die Örtlichkeit zum Feiern. Zur Ausstattung dieser wurde zudem ein Fenster des Sportlerheims aufgebrochen und diverse Alkoholika entwendet. In Summe verursachten die Personen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Autodiebe im Grammetal

In der Nacht zu Donnerstag entwendeten unbekannte Täter einen in Isseroda abgestellten Audi. Am frühen Morgen musste der 33-jährige Fahrzeugbesitzer feststellen, dass die Diebe den Wagen direkt vor seiner Haustür stahlen. Die Polizei sucht Zeugen zum Tatgeschehen. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de. Mehr Glück hatte dagegen der Besitzer eines Mazdas aus Bechstedtstraß. Erst von den an seiner Tür klingelnden Polizeibeamten erfuhr der 51-Jährige von dem Diebstahl seines Wagens. Allerdings kamen die Polizisten mit der Nachricht, dass sein Auto in Brandenburg in eine Verkehrskontrolle geriet und der Diebstahl hier aufflog. Der Fahrer wurde festgenommen.

Betrunkene Radfahrer

In Weimar eingesetzte Beamte der Bereitschaftspolizei führten am Donnerstagabend Verkehrskontrollen mit Radfahrern durch. Gegen 21:00 Uhr hielten die Polizisten einen 32-jährigen Radler in der Buttelstedter Straße an. Der Mann wirkte stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Eindruck - 1,9 Promille. Übertroffen wurde der Weimarer noch von einem in der Carl-August-Allee kontrollierten Radler. Der 18-Jährige erreichte einen Wert von 2,2 Promille. Gegen beide wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Auch auf dem Fahrrad sind dem Grad der Alkoholisierung gesetzlich Grenzen gesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell