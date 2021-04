Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug gesucht und wiedergefunden

Jena (ots)

Ihr Fahrzeug meldete am Mittwochnachmittag eine Skoda-Fahrerin als vermisst. Die Frau war sich sicher, dass sie den Pkw in der Reihe 11/12 auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hermsdorf abstellte. Als sie nun gegen 14:45 Uhr zu ihrem Skoda zurückkehrte, war dieser verschwunden. Der Eigentümer vermutete einen Diebstahl und informierte die Polizei. Allerdings konnten die Beamten noch während der Anfahrt zum vermeintlichen Tatort abbrechen, da sich die Fahrzeugführerin meldete und angab, ihren Pkw aufgefunden zu haben. Sie hatte ihn lediglich am anderen Ende geparkt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell