Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paketeschnüffler

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine unbekannte männliche Person verschaffte sich am Mittwoch Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Kahla. Im Zugangsbereich des Wohngebäudes hinterlegte ein Zusteller mehrere Pakete, welche an die Hausbewohner adressiert waren. Wie eine Überwachungskamera aufzeichnete, riss der Unbekannte sämtliche Zustellungen auf, wobei noch nicht geklärt werden konnte, ob der Täter auch etwas entwendet hat oder ihn lediglich die Neugier trieb. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

