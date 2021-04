Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision im Kreuzungsbereich

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Mittwochmorgen an der Kreuzung Brüsseler Straße/Stadtrodaer Straße in Jena. Eine 30-jährige Fiat-Fahrerin fuhr stadtauswärts auf der Stadtrodaer Straßen in Richtung eines Elektromarktes. Ein 37-Jähriger war mit seinem Benz auf der Brüsseler Straße, aus Richtung eines Baumarktes kommend, unterwegs. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel nicht in Betrieb, sodass beide Straßen vorfahrtsgeregelt sind. Im Kreuzungsbereich missachtete der Benz-Fahrer den herannahenden Fiat. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und zur medizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht wurden. Sowohl der Fiat als auch das Verursacherfahrzeug waren nicht mehr fahrbereit, sodass die Unfallstelle durch den Abschleppdienst beräumt werden musste.

