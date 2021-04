Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eingeschlagene Scheibe

Jena (ots)

Zerklirrte Scheiben wurden in der Nacht zu Donnerstag an der Straßenbahnhaltestelle "Felsenkeller" in Jena festgestellt. Unbekannte haben hier die Glasabdeckung des Fahrplanaushanges mutwillig zerstört und sind anschließend unerkannt entkommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell