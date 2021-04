Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: BMX zerlegt

Jena (ots)

Nur noch wenige Bestandteile seines BMX-Fahrrades fand ein 28-Jähriger am Dienstagmorgen in seinem Keller in der Hermann-Pistor-Straße in Jena vor. Unbekannte verschafften sich Zugang zum Kellerbereich des Mehrfamilienhauses und durchtrennten das Schließblech der Kellerbox. Anschließend entwendeten die Diebe die Federgabel, das Vorderrad und die Griffe. Weiterhin durchtrennten sie den Bowdenzug und das Bremskabel des Rades. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Beuteschaden auf etwa 800 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern liegen aktuell nicht vor.

