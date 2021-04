Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonnen als Standstütze

Jena (ots)

Gestern Abend erreichte die Polizei Jena die Mitteilung, dass ein Mann am Johannisplatz, auf Höhe einer Imbisskette, mehrere Mülltonnen durch die Gegend wirft und wild herumschreit. Durch die eingesetzten Kräfte konnte der Übeltäter auch zügig festgestellt werden. Allerdings stellte sich die Situation dann etwas anders dar. Der 39-Jährige hat die Müllbehältnisse nicht mutwillig umgestoßen, sondern versuchte sich an diesen festzuhalten, da er aufgrund seiner Alkoholisierung keinen Schritt mehr vor den anderen machen konnte. Eine stattliche 3,3 Promille bot der Mann an und war schlichtweg nicht mehr in der Lage, das Gleichgewicht zu halten. Die Mülltonnen wurden wieder aufgerichtet. An ihnen entstand keinerlei Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell