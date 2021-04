Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbeobachteten Moment ausgenutzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei Langfinger haben am Dienstagmittag einer 81-Jährigen die Geldbörse entwendet. Die Rentnerin war in einem Supermarkt in Bürgel einkaufen, als sie ihre Handtasche an den Einkaufwagen hing und diese für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt ließ. Dies nutzten die zwei Diebe schamlos aus. Währenddessen der eine Schmiere stand, griff der andere in die Tasche und nahm das Portemonnaie an sich. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten.

