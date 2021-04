Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Ein LKW mit Sattelauflieger befuhr am Dienstag gegen 06:00 Uhr die Buttstädter Straße in Richtung B 87. Auf halber Höhe steckten bereits andere LKW fest, sodass auch dieser LKW anhalten musste. Aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn kam der Auflieger ins Rutschen, stellte sich quer und touchierte leicht einen parkenden PKW. Nachdem die Fahrbahn mit Salz und Splitt präpariert wurde, konnte die Straße nach 1,5 Stunden wieder freigegeben werden.

Fast zeitgleich rutschte aufgrund spiegelglatter Fahrbahn eine 32-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan im Kreisverkehr auf dem Schrönplatz auf einen LKW des Winterdienstes, der verkehrsbedingt gehalten hatte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw entstanden leichte Schäden im Frontbereich.

Ein aus Richtung Apolda kommender Pkw Opel Astra befuhr am Dienstagmorgen die Wunderwaldstraße in Bad Sulza in Richtung Naumburg. In einer Rechtskurve kam er von seiner Fahrspur ab und prallte in einen entgegen kommenden PKW Opel Grandland. Die Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von je 5000 EUR.

