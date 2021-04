Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tor überstiegen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 17:00 Uhr beobachtete eine Zeugin aus Kahla einen vermeintlichen Einbruch in eine Gärtnerei. Eine dunkelgekleidete Person stand erst vor dem Schaufenster des Geschäftes und überstieg in der Folge das angrenzende Tor zum Gelände. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten entfernte sich die Person auf dem gleichen Weg wieder. Trotz einer detaillierten Personenbeschreibung und Hinweisen zu dessen Identität konnte der vermeintlich 14-jährigeTäter nicht ausfindig gemacht werden. Auch eine Überprüfung der Wohnanschrift verlief negativ. Hinweise auf einen Einbruch in die Gärtnerei haben sich vorerst nicht ergeben. Es wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch aufgenommen.

