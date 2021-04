Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufbruch ohne Spuren

Jena (ots)

Ohne Spuren zu hinterlassen brachen Unbekannte ein Fahrzeug auf und entwendeten eine Geldbörse und einen Schlüsselbund aus einem VW. Der Pkw war vom 33-jährigen Besitzer am Ostersonntag gegen 11:30 Uhr im Klosterweg in Jena abgestellt worden. Als das Portemonnaie durch einen Nachbarn am Montagnachmittag unweit in einem Müllbehälter aufgefunden wurde, wurde der Diebstahl erst bekannt. Wie der oder die Täter an ihre Beute gelangten, ohne das Fahrzeug zu beschädigen, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell