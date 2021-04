Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erhoffter Sprung in die Freiheit

Jena (ots)

Aus Angst vor einer Polizeikontrolle sprang am Ostermontag ein 22-Jähriger aus Jena gegen 16:00 Uhr in die Saale. Zuvor konnte der junge Mann dabei beobachtet werden, wie er nahe der Polizeidienststelle an den Gleisen entlang lief. Sofort begaben sich mehrere Streifenwagen auf die Suche. Auf Höhe der Wiesenstraße konnte der junge Mann dann dabei beobachtet werden, wie er in die Saale stieg und diese durchquerte. Die Beamten erwarteten den Freischwimmer auf der anderen Seite. Völlig durchnässt und unterkühlt wurde der Mann an den Rettungsdienst übergeben. Warum er vor der Polizei flüchtete bleibt weiterhin ein Rätsel. Eigenen Angaben nach befürchtete er Repressalien, weil er entlang der Gleise gelaufen ist.

