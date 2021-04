Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 06.04.2021

Weimar (ots)

Auto weg

Den Diebstahl seines VW zeigte am Montag ein 37-jähriger Mann an. Abgestellt hatte er den Wagen auf einem Parkplatz in der Rießnerstraße. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Sohn des Mannes mit dem Auto unterwegs war. Gegen ihn wurden Verfahren wegen des Unbefugten Gebrauchs eines Kfz und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Angetrunken unterwegs

In Weimar eingesetzte Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei unterzogen am Montagmittag den Fahrer eines Renaults in Legefeld einer Verkehrskontrolle. Hierbei nahmen die Beamten aus dem Fond des Pkw den Geruch von Alkohol wahr. Mit dem 20-jährigen Fahrzeuglenker wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,6 Promille. Neben einer Geldstrafe und einem Fahrverbot wird nun auf den jungen Mann auch eine Nachschulung zukommen.

Drogen festgestellt

Der Umstand, dass eine Frau am Montagnachmittag mit einem Fahrradlenker in der Hand in Weimar Nord unterwegs war, war ausschlaggebend, dass die 24-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Sie verhielt sich wenig kooperativ, weswegen sie von den eingesetzten Beamten schließlich nach ihren Ausweispapieren durchsucht wurde. Dabei stießen die Polizisten in der Jackentasche der Weimarerin auf eine geringe Menge Haschisch. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Hinweise, dass eine Straftat zur Erlangung des Fahrradlenkers zu Grunde lagen, gab es nicht.

Wintereinbruch

Der neuerliche Wintereinbruch sorgte auch im Zuständigkeitsbereich der PI Weimar für Einschränkungen auf den Straßen. In den Morgenstunden gab es vorallem an Steigungen Behinderungen. So kam es zu einem Auffahrunfall mehrerer Fahrzeuge in der Bad Berkaer Robert-Koch-Straße. Nach derzeitigem Stand ist es aber bei allen Unfällen bei Blechschäden geblieben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell