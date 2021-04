Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Auerstedt und Bad Sulza kollidierte am Sonntagmorgen ein Pkw Ford Focus mit einem Reh, welches von rechts auf die Straße sprang. Der 51-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Das Reh war sofort tot. Am PKW entstanden Frontschäden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich Sonntagmittag zwischen Bad Sulza und Schmiedehausen. Hier kollidierte eine 34- jährige Fahrerin eines Pkw Audi mit einem Reh. Am PKW entstanden vorn links Schäden in Höhe von ca. 600 EUR. Das Reh rannte nach dem Aufprall davon.

Aus einer Garage im Garagenkomplex Stobraer Straße wurde von Mitte März bis Anfang April eine Garage aufgebrochen und ein Moped S50 sowie eine noch unbekannte Menge an Holz entwendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell