Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junge Randalierer gestellt

Jena (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 04.04.2021 um 00:30 Uhr beschädigten vier männliche Täter im Alter zwischen 19 und 20 Jahren zwei am Fahrradständer gesicherte Mountainbikes. Diese hatten unter anderem die Hinterräder der Fahrräder gewaltsam verbogen. Die Tathandlung konnten akustisch durch Zeugen wahrgenommen und folglich der Polizei Jena mitgeteilt werden. Im Zuge der Nahbereichsfahndung und mithilfe von Personenbeschreibung konnte die Personengruppe in Tatortnähe aufgenommen, kontrolliert und deren Identität geklärt werden.

