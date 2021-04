Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum von Donnerstag, 01.04.21, 06:00 Uhr bis Montag, 05.04.21, 11:30 Uhr

Apolda (ots)

Am Donnerstag um 21:35 Uhr wurde in Apolda, Stegmannstraße ein 53-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades/ Mofa mit 1,55 Promille Atemalkoholkonzentration festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Am Freitag um 17:00 Uhr fiel in Apolda, Niederroßlaer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf, dass die 29-jährige Fahrerin eines E-Scooters unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin war sie im Besitz von ca. 1 g Cannabis. Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz wurden gefertigt.

Am Freitag um 23:24 Uhr meldete ein Autofahrer, der auf der B 7 von Weimar kommend unterwegs war, dass er gerade von 2 PKWs überholt wurde, die sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit immer wieder Überholmanöver lieferten. Die Fahrzeuge fuhren weiter über die B 87 nach Apolda. Dort konnten der 22-jährige Fahrer eines Mercedes (367 PS) und der ebenfalls 22-jährige Fahrer eines BMW (197 PS) kontrolliert werden. Wegen des verbotenen Autorennens wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt oder gefährdet. Sachschaden wurde ebenfalls nicht verursacht.

Am Samstag gegen 17:20 Uhr wurde in Apolda, Parkstraße ein E-Scooter mit einem alten, ungültigen Versicherungskennzeichen angehalten und kontrolliert. Gegen den 39-jährigen Fahrer wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

In der Nacht von Sonntag zu Montag ging um 01:10 Uhr per Notruf die Meldung über einen brennenden PKW in Bad Sulza ein. Das 10-jahre alte Fahrzeug stand in der Sulzaer Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, es wurde dort etwa 1 Stunde zuvor abgestellt. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte der Brand, welcher im Bereich des Motorraumes ausgebrochen war, gelöscht werden. Ursächlich war höchstwahrscheinlich ein technischer Defekt. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine Brandlegung. Zur Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell