Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 05.04.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall ohne Verletzte

Am Sonntagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws an der Parkplatzausfahrt des Schloss Ettersburg. Eine 48-jährige Audi-Fahrerin stand mit ihrem Pkw in der Ausfahrt hinter einem Pkw Skoda, als deren 20-jährige Fahrzeugführerin den Rückwärtsgang einlegte und fortfolgend rückwärts gegen den Audi fuhr. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

E-Bike gestohlen

Durch einen Unbekannten wurde im Zeitraum zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen ein E-Bike vom Gelände des Klinikums Blankenhain entwendet. Der dreiste Dieb machte sich vermutlich nicht einmal die Mühe das Schloss zu entfernen, sondern trug es mutmaßlich einfach samt Schloss vom Tatort weg. Der Wert des Rades wird auf circa 2000 EUR geschätzt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter machen können (Tel. 03643/882-0; mailto: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Drogen festgestellt

In der Nacht von Sonntag zu Montag stellten Beamte in der Schopenhauerstraße in Weimar einen 38-jährigen Radfahrer fest, welcher ohne entsprechende Beleuchtung fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich führte. Diese wurden beschlagnahmt und den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Haftbefehl

Am frühen Sonntagabend kontrollierten Beamte einen 21-jährigen Mann in Weimar West. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwalschaft vorliegt. Der 21-Jährige wurde festgenommen und wird im Verlaufe des heutigen Montages dem Haftrichter zur weiteren Entscheidung vorgeführt.

Dietzel

Polizeikommissar

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell