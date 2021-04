Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Weimar 04.04.2021

Weimar (ots)

Brände

Auf unbekannte Weise gerieten am Samstagabend kurz vor Mitternacht im Widderbergweg auf einem umfriedeten Gelände drei aufgestapelte Heuballen in Brand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 13.500 Euro. Personen wurde nicht verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Morgenstunden an.

In der Nacht zu Sonntag gegen 01:00 Uhr kam es in der Milchhofstraße zum Brand einer leerstehenden Halle sowie eines angrenzenden Flachbaus. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Schadenshöhe kann momentan noch nicht beziffert werden.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag gegen 02:15 Uhr gerieten in der Ettersburger Straße nahe der Einfahrt zur Schützengilde ca. 10 qm Wiese in Brand.

In allen genannten Fällen dauern die polizeilichen Ermittlungen an.

Versuchter Einbruch

In der Nacht zu Samstag versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Straße aufzubrechen. Dies gelang nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Hausfriedensbruch

Am Samstagabend wurden der Polizei zwei Personen gemeldet, welche das Eingangstor einer Schule in der Bodelschwinghstraße überstiegen haben und sich auf dem dortigen Sportplatz aufhalten sollen. Die Beamten konnten zwei Männer im Alter von 30 und 32 Jahren feststellen, welche sich wegen Hausfriedensbruch verantworten müssen. Sachschaden entstand nicht.

Drogen festgestellt

In der Nacht zu Sonntag stellten die Beamten in der Buttelstedter Straße einen 32-Jährigen fest, welcher geringe Mengen Betäubungsmittel mit sich führte. Diese wurden beschlagnahmt.

Leicht verletzt bei Unfall

Am Samstag gegen 18 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Mellingen ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine 29-jährige Audi-Fahrerin die Autobahnabfahrt von der A4 aus Richtung Frankfurt kommend und wollte auf die B 87 nach links in Richtung Mellingen abbiegen. Hierbei muss sie die Vorfahrt gewähren. Zu dem Zeitpunkt fuhr ein 59-jähriger VW-Fahrer auf der B 87 aus Mellingen kommend in Richtung Oettern. Die 29-Jährige missachtete die Vorfahrt und kollidierte mit dem VW. An beiden Fahrzeugen entsteht massiver Sachschaden im Gesamtwert von 10.000 Euro. Die Fahrerin des Audi verletzt sich leicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell