LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Sachbeschädigung Graffiti

In der Nacht vom Freitag 02.04.2021 zum Samstag 03.04.2021 wurden im Bereich Trießnitzweg, Winzergasse und Rudolstädter Straße eine Vielzahl von Graffitis an verschiedene Hauswände gemalt. In den frühen Morgenstunden bemerkten die Eigentümer die in verschiedenen Farben und Formen angebrachten Schriftzüge. Selbst der Jenaer Nahverkehr musste an der Endhaltestelle Winzerla, farbenfrohe Schmierereien feststellen.Möglicherweise begaben sich die illegalen Maler noch in die Innenstadt von Jena, daähnliche Schmierereien wie in Winzerla, neben der Goethegalerie festgestellt wurden. Der durch die Graffitis entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 02.04.2021, 15:55 Uhr stellte der 25 jährige Geschädigte aus der ZeitzerStraße 1 fest, dass sein hochwertige Mountenbike von Gaint (Wert 2600 Euro) aus seinem Keller gestohlen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachverhalten, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der 03641-810 bei der Polizei Jena zu melden.

