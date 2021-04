Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der Polizeiinspektion Apolda für den Zeitraum vom 01.04.2021 - 04.04.2021

Apolda (ots)

Sachbeschädigung

In der Nacht vom 01.04.2021 gegen 02:00 Uhr wurde in der Jägerstraße in Apolda eine Hauseingangstür stark beschädigt. Vermutlich haben unbekannte Täter diese aus ihrer Verankerung getreten und dadurch einen Teil der Verglasung beschädigt. Der Sachschaden liegt bei circa 200 EUR. Hinweise zu den Täter nimmt die Polizeiinspektion unter 03644-5410 entgegen.

Rituelle Waschung zu Ostern

Am Abend des 02.04.2021 gegen 19:30 Uhr wollte ein 60-jähriger Mann ein Bad im Lohteich in der Herressener Promenade in Apolda nehmen. Nur mit Badehose bekleidet gab der Mann gegenüber der Polizei an, dass er eine rituelle Waschung vornehmen wolle, welche ihm durch Gott befohlen wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,29 Promille, der Mann begab sich anschließend in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell