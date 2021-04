LPI-J: Presse Weimar 03.04.2021

Landespolizeiinspektion Jena

Pool entwendet

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 30.03. bis 02.04. gewaltsam Zutritt zu einer Gartenanlage "Im Weimar-Werk" und entwendeten dort einen Kunststoff-Pool (Durchmesser 3,5m, Höhe 1,5m), welcher ebenerdig aufgestellt war. Der Wert des Beuteguts beträgt 300 Euro.

Täter festgestellt

Die Beamten kontrollierten in der Nacht zu Samstag in der Marcel-Paul-Straße einen Pkw VW Golf. Die angebrachten Kennzeichentafeln waren zur Fahndung ausgeschrieben, nachdem sie am Freitagvormittag von einem Pkw Toyota entwendet wurden. Der VW Golf war nicht zugelassen. Der Fahrer führte keine Personaldokumente mit sich und machte wiederholt falsche Angaben zu seiner Person. Seine Identität konnte im Verlauf der Kontrollmaßnahme eindeutig geklärt werden. Der 30-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Drogentest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Kennzeichen sichergestellt. Gegen den Fahrer wurden Anzeigen u.a. wegen Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Rauschgift festgestellt

Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten die Beamten am Freitagabend in der Brennerstaße eine 38-jährige Person. Diese führte geringe Mengen Betäubungsmittel mit sich, welche beschlagnahmt wurden.

Wegen des gleichen Delikts musste sich ein 25-Jähriger kurze Zeit später in der Friedensstraße verantworten. In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Am Samstagmorgen gegen 3 Uhr kontrollierten die Beamten in der Ernst-Thälmann-Straße einen 18-jährigen Fahrzeugführer. Ein Drogentest verlief positiv. Im Fahrzeug wurden weiterhin geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden.

