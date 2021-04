LPI-J: Presse Weimar 02.04.20214

Landespolizeiinspektion Jena

Sachbeschädigung

Am Donnerstagabend beobachtete ein Zeuge in der Schützengasse wie eine männliche Person eine Fensterscheibe durch einen Tritt beschädigte und sich anschließend entfernte. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 22-jährige Täter durch die Beamten festgestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Hausfriedensbruch

Aufmerksame Passanten meldeten am Donnerstagabend, dass sich mehrere Jugendliche in einem baufälligen Gebäude in der Marcel-Paul-Straße aufhalten. Beim Eintreffen konnten die Beamten drei Personen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren an dem einsturzgefährdeten Objekt feststellen. Diese wurden an ihre Eltern übergeben.

Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend um 22:20 Uhr fuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer mit einem weißen Mercedes-Transporter von Bad Berka nach Tiefengruben. Während der Fahrt geriet er laut eines Zeugen wiederholt auf die Gegenfahrbahn und gefährdete dabei mehrere entgegenkommende Fahrzeuge. Diese konnten nur durch Ausweichen bzw. Bremsen einen Zusammenstoß verhindern. Der verantwortliche Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Ermittlungen bekannt gemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Fahrzeugführer, die durch den weißen Transporter gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der PI Weimar zu melden (Tel. 03643/882-0; mailto: pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer die Tiefurter Allee. Er wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wildunfall

In der Nacht zu Freitag fuhr ein 31-jähriger Fahrzeugführer von der Ettersbergsiedlung in Richtung Weimar. Circa 250m nach dem Obelisken querte ein Reh die Fahrbahn. Trotz Bremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem Reh. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Reh verendete am Unfallort. Personen wurden nicht verletzt.

