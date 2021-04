Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrüger aufgesessen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch das Vorspielen einer alten Bekanntschaft ist am Mittwoch ein 82-Jähriger in Kahla um mehrere hundert Euro Bargeld erleichtert worden. Auf einem Parkplatz wurde dieser durch eine männliche Person angesprochen, welcher sich als ehemaliger Arbeitskollege ausgab. Im weiteren Verlauf übergab er dem vermeintlichen Bekannten bereits vor Ort Bargeld. Im Anschluss nahm er diesen mit an seine Wohnanschrift und übergab abermals Bargeld. Als Gegenleistung erhielt er Kleidungsstücke, welche sich jedoch als Wertlos erwiesen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

