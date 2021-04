Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versammlung in der Weimarer Innenstadt

Weimar (ots)

Am Mittwochabend, kurz nach 20:30 Uhr, fand eine spontane Versammlung auf dem Weimarer Theaterplatz statt. Die ca. 50 Personen waren allesamt dunkel gekleidet und bewegten sich in Richtung Schillerstraße. Während des Aufzuges trugen diese ein ca. 10 Meter x 1 Meter großes Transparent. Durch einzelne Teilnehmer wurden mehrere Mülltonnen umgeworfen, ohne diese jedoch zu beschädigen. Beim Erblicken der Beamten entfernte sich ein Großteil der Teilnehmer in verschiedene Richtungen. Acht Personen konnten vor Ort angehalten und einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Hierbei kam es zu einer Widerstandshandlung eines 26-Jährigen gegenüber eines Beamten. Ohne diesen zu verletzen. Weiterhin wurden in der Nähe der Versammlung mehrere Flyer festgestellt, welche den Kontext der Versammlung beinhalteten. In den eingeleiteten Ermittlungsverfahren gilt es unter anderem, die Hintergründe aufzuhellen und zu ermitteln.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Weimar unter 03643 - 882 - 0 oder per Email an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Insofern Bild- bzw. Videomaterial durch Zeugen gefertigt wurde, bittet die Kriminalpolizei Weimar, dass dieses Material zur Verfügung gestellt wird.

