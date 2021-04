Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabelbrand führt zu Straßensperrung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz nach 6 Uhr musste die Bundesstraße 7 für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Aber was war passiert? Zwischen den Ortslagen Trotz und Hainspitz meldeten Verkehrsteilnehmer, dass ein Strommast brennt. Kurz darauf die Gewissheit, auf Höhe Gewerbegebiet Klengel brannte eine Hochspannungsleitung. Problematisch hierbei war, dass der Kabelbrand direkt an der Bundesstraße und dazu noch an der Erdoberfläche war. Sowohl die Feuerwehr als auch der Stromversorger waren zügig vor Ort. Nachdem die Leitung Stromlos geschaltet wurde, begann die Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Durch den Schaumteppich konnte das Feuer zum Glück zeitnah gelöscht werden. Auch eine Umleitungsstrecke durch das Gewerbegebiet wurde eingerichtet. Was den Brand ausgelöst hatte, muss nun im Nachgang erforscht werden. Die Reparaturarbeiten haben auch sofort begonnen, da die Ortslage Klengel vorerst ohne Stromversorgung war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell