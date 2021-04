Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Schnellrestaurant

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Über einen Einbruch in ein Schnellrestaurant in Aubitz wurde am Donnerstagmorgen, kurz vor 2 Uhr, der Objektverantwortliche durch die Sicherheitszentral informiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Unbekannte öffneten gewaltsam das Fenster zum Büro und gelangten fortfolgend darüber in Selbiges. Ein weiteres Eindringen in das Objekt scheiterte, sodass der oder die Täter im Anschluss die Tatörtlichkeit, augenscheinlich ohne Beutegut, verließen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell