Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garage in Flammen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brach in einer Garage am Walkteich in Kahla ein Feuer aus. Als das Feuer kurz nach Mitternacht am Donnerstag bemerkt wurde, erging die sofortige Alarmierung der Feuerwehr. Diese konnten den Brand auch zeitnah löschen, sodass es zu keiner Substanzverletzung der Garage und auch nicht zum Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus kam. Die in der Garage gelagerten Gegenstände, mehrere Stühle und zwei Hoverboards, wurden zerstört. Die Schadenssumme sowie die Brandursache sind noch nicht bekannt.

