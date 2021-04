Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fassade beschmiert

Jena (ots)

Am Mittwochmittag stellten Zeugen ein frisches Graffiti an der Hauswand einer Bank am Johannisplatz fest. Mit schwarzer Farbe brachten der oder die Unbekannten einen ca. 40cm x 40 cm großen Schriftzug auf. Was der Inhalt dieser "Nachricht" sein soll blieb verborgen, da die Schrift unleserlich ist.

