Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad gestohlen

Jena (ots)

Am Mittwoch musste eine 50-Jährige feststellen, dass Unbekannte ihr gesichertes Fahrrad entwendet haben. Gegen 16 Uhr stellte sie es am Dienstag hinter einem Haus in der Lutherstraße ab. Am Mittwochmittag musste die Frau dann feststellen, dass das recht auffällige Hollandfahrrad in gelber Farbe mit Blumenaufdruck im vorderen Bereich nicht mehr da ist.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell