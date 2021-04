Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 01.04.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfall

Am 31.03.2021 gegen 09:40 Uhr befuhr ein Linienbus der Stadt Weimar die Friedrich-Ebert-Straße mit der Absicht, in die Schopenhauerstraße abzubiegen. Der Busfahrer war der Ansicht, dass ihm ein entgegen-kommender Pkw die Vorfahrt einräumt, dem war aber nicht so. Der Bus musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, in deren Folge 2 Businsassen leicht verletzt wurden. Sie wurden im Klinikum ambulant behandelt.

Verkehrsunfall

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Marienstraße in Richtung Belvederer Allee. Hier bemerkte er eine Fußgängerin, welche die Straße auf dem Fußgängerüberweg zum Goethepark überquerte, zu spät, leitete eine Gefahrenbremsung ein und lenkte nach links, um auszuweichen. Dennoch kam es zur Kollision, in deren Folge sich die junge Frau leicht am linken Fuß verletzte. Sie kam zur Untersuchung ins Klinikum, am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Wildunfall

Am 31.03.2021 gegen 06:15 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Blankenhin kommmend in Richtung Kleinlohma. Ca. 1,5 Kilometer nach dem Ortsausgang Blankenhain überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision. Das Tier flüchtete, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Geschwindigkeitskontrollen

Ortslage Großschwabhausen in der Zeit von 06:00 bis 14:00 Uhr.277 gemessene Fahrzeuge, 22 Beanstandungen.Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 77 bei erlaubten 50 km/h.

Weimar, Henry-van-De-Velde-Straße, 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 10 kontrollierte Fahrzeuge, 2 Verwarnungen Höchste gemessene Geschwindigkeit war 48 bei erlaubten 30 km/h.

Weimar, Tiefurter Alle in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr. 40 gemessene Fahrzeuge, 7 Beanstandungen Höchste Messung 50 bei erlaubten 30 km/h.

Ortslage Umpferstedt in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr. 1430 gemessene Fahrzeuge, 55 Beanstandungen Höchste Messung 69 bei erlaubten 50 km/h.

